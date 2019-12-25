東方日報A1：無夜平安　打到聖誕

反修例黑暴平安夜玩轉油尖旺，滙豐銀行首度成為狙擊目標！蒙面黑衣人昨晚在市民慶祝聖誕的熱門地點尖沙咀傾巢而出，四出堵路破壞，並與警方展開追逐戰，由商場打到街頭，警方施放催淚彈、橡膠彈還擊，並出動水炮車及裝甲車助陣，黑衣人沿旺角方向且戰且退，期間一度在旺角站縱火，迫令港鐵要關閉該站，打斷港鐵通宵行車服務，又破壞旺角滙豐大廈的幕牆玻璃及縱火，並噴上「星X之仇」的塗鴉，疑為支援示威者的眾籌平台「星火同盟」被凍結戶口展開報復行動，而騷亂一直持續至聖誕凌晨仍未結束。

反修例暴力示威持續逾半年，直到昨晚平安夜仍未休止，昔日與眾同樂的尖沙咀，反成為爆發騷亂高危地點。尖沙咀海旁一帶昨晚約八時已有大批市民聚集，但並非歡度節日，而是響應網上號召，參與尖沙咀鐘樓「和你倒數」。因應尖沙咀各處出現人群聚集，警方近九時起封鎖尖沙咀半島酒店旁一段彌敦道，大批防暴警員在向海旁方向推進，多次要求市民返回行人路，但黑衣人未有散去。

示威者在鐘樓集結後，沿海旁向紅磡方向「行街」，約晚上九時，警方在尖沙咀彌敦道半島酒店施放第一發催淚彈，及後再舉橙旗，發射多發催淚彈及橡膠子彈。其後防暴警在太空館外附近施放多發催淚彈，示威者擺遮陣對峙，亦有聚集人士爭相走避。

近晚上十時半，黑衣人在港鐵尖東站外掘地磚，用作堵路。而早在梳士巴利道戒備多時的水炮車，終在晚上約十一時於銳武裝甲車掩護下，由彌敦道近清真寺發射水炮，展開驅散。警方晚上發布通報指，大量暴徒佔據尖沙咀彌敦道及梳士巴利道交界一帶馬路，設置傘陣及破壞交通燈，有人更掘起磚頭，現場交通嚴重擠塞。

尖沙咀爆發騷亂之際，鄰近的旺角區蠢蠢欲動。晚上九時，有暴徒闖進朗豪坊商場破壞商店，又在旺角亞皆老街砵蘭街交界堵路，現場約有百多名市民聚集，有人將垃圾袋及一些障礙物掉在亞皆老街，數十名防暴警員站在路邊，路中有七至八輛巴士被阻塞。

惟示威者未有停止，於晚上十時四十五分，有暴徒在旺角站出入口縱火，有雜物被燒着，期間，有暴徒向火堆淋潑易燃液，火勢一度加劇。為保障乘客、港鐵員工及鐵路營運安全，港鐵宣布旺角站暫時關閉，荃灣線及觀塘線列車不停旺角站。至晚上十一時，戰線蔓延至彌敦道滙豐銀行，有人砸破銀行多幅玻璃及縱火，情況相當危急，防暴警員向彌敦道推進。

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