綠色先鋒：探聽鳥蹤　生態地圖記錄雀鳥聲音

現代人大多以視覺為先，依賴眼睛看事物，忽略其他感官。有團體推出全港首個生態聲音互動地圖網站「香港自然蹤跡」，收錄包括雀鳥叫聲、分布、物種及數量，讓市民閉上眼，靠聲音了解生態環境。該會更邀請中小學參與，讓學生透過不同活動，探索本港不同地區生活的物種，深入認識香港的自然生態。

香港雖是「石屎森林」，但蘊含豐富的生物多樣性，擁有超過550種雀鳥。香港觀鳥會3年前開始在全港，包括樹林、濕地、農田及市區等，收集各種鳥類的聲音，配合鳥類的科研數據，建構一個互動地圖和鳥類生物多樣性資料庫。

「除咗雀鳥，我哋咩聲音都會收集，無論係人、動物，風吹樹葉定係落雨嘅聲。」該會教育主任勞丕禮是研究員之一，她表示，計劃目的是記錄聲音，從而探討環境與社會之間的相互關係。「其實香港要錄到呢啲聲音並唔容易，例如香港大部分雀都係過境雀鳥，或者冬候鳥，要視乎季節先錄到。」

研究團隊將香港分為約1500個、面積1平方公里的方格，在繁殖季節及冬季走訪各個「方格」，記錄雀鳥分布、數量等資料。「撇除米埔等熱門觀鳥地點，我哋發現一啲行山先會去、或者林木唔太茂密嘅地方，都有好多雀鳥品種，例如石崗、大欖郊野公園等。」香港觀鳥會高級項目主任方海寧更在調查中遇見罕見鳥種，在香港只有8個記錄的候鳥中華仙鶲。「希望透過調查睇到唔同年代嘅變化，睇吓雀鳥數量會唔會有下跌趨勢，係咪需要保育。」

「除咗科研或數據，今次個計劃都包括教育，會帶學生一齊用耳仔去欣賞生態。」該會助理經理陳燕明表示，過往多以紙本或圖像記錄香港的雀鳥資料，今次收集雀鳥叫聲，是一個嶄新形式，令學生都非常投入。「呢度對面有個森林，聽到好多雀仔聲，仲有烏鴉『鴉鴉鴉』咁叫！」大埔祟德黃建常紀念學校五年級學生何紀賢表示，平日課堂中均由老師播放雀鳥的聲音，「出去就可以自己聽聲搵雀仔，見到佢哋瞓覺、食嘢，唔係淨係得張相。」

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