新裝綠置居　連環爆廁渠　聖誕入伙夢碎

綠置居業主上車美夢變連環爆屎渠噩夢，不但無法按時在聖誕節前遷入新居，原居公屋又要延遲遷出，或被迫多付以倍數計的租金給房署，購入長沙灣麗翠苑的業主陳女士狠批房署與屋苑管理處失職及互相卸膊，幾乎一個月爆一次屎渠，令買家進退兩難。房署指，相信有關單位在裝修期間不當地在排水道棄置廢物，造成上述事件，管理處已向保險公司呈報。立法會議員柯創盛斥房署要負最大責任，又稱麗翠苑是首個綠置居恒常化項目已搞到「一鑊泡」，強烈影響公屋住戶對綠置居的信心。

長沙灣麗翠苑繼上月被揭接連發生火警外，近日又有買家裝修期間一連兩月發生爆屎渠事件。原居於葵涌區公屋的陳女士，今年五月耗資近二百萬元，購入麗翠苑麗森閣低層一個約二百八十平方呎的單位，貪其交通方便，鄰近上班地點，方便照顧年邁母親。今年十月收樓後，原定兩個月裝修後遷入新居。

上月十六日，單位首次爆屎渠，大量廢水從她的單位湧出走廊，「鄰居要拎沙包堆住先唔整壞部電梯」。陳女士費盡力氣解決相關問題，管理處亦指通渠後以為冇事。誰料一個月後，該單位在上周六（21日）又發生爆屎渠意外，今次較上月更嚴重，她接獲鄰居通知趕到單位時，已有清潔工人在清理走廊積水，打開門時一陣濃烈臭味湧出，馬桶中不斷湧出大量屎水及廢水。本報記者當日上門，亦聞到單位傳出濃烈臭味，處處可見水漬，大堂貼有告示，提醒裝修工人勿在廁所亂傾倒垃圾。

陳女士續指，連環爆渠令她無法在房署規定的兩個月內遷出原有公屋，該署政策是逾時者須支付三倍租金，若第四個月仍未能遷出，更可能收到房署律師信。她與其母進退兩難，飽受事件困擾，陳不禁哭訴：「阿媽每兩分鐘就問我廿次係咪要搬屋」、「真係冇晒希望喇」。她要求房署盡快解決事件，甚至萌生退錢讓她住回公屋的打算。

驗樓師詹濟南分析，新樓出現兩次屎水倒灌，與裝修師傅打破原馬桶重做有關，因不少業主認為房署樓宇的做工不及私樓，故會重做馬桶，惟一些「冇手尾」的裝修工人會把瓷磚及其他廢料扔落馬桶，令底層渠管淤塞，便會出現屎水倒灌。

房署回應時承認，涉事單位早前曾發生兩次污水回湧的情況，管理處得悉後即派員協助業主清理並安排通渠，又發現在排水喉管及沙井內有英泥沙石等裝修廢料積聚，故相信有人不當地於排水道棄置廢物，管理處已將有關個案向保險公司呈報，惟對於會否豁免事主的三倍租金，房署則未有回應。