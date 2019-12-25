探射燈：建造業冰封　工會促短期措施解困

今個聖誕不太冷，各行各業卻因市道低迷及社會運動等多項因素衝擊而步入寒冬！近年基建處處，長期人手短缺的建造業，失業率卻較去年同期上升0.7%，至4.9%，比起整體失業率為高。有業界指，今年已建議凍薪，惟部分工種的工作量萎縮，日薪亦大不如前，促請政府推出短期措施協助解困。

香港建造業總工會今年10月中公布，鑑於今年經濟不景及工程量減少，建議由11月1日起，15個工種凍薪1年。行內失業及開工不足情況持續，如建築模板業工人的開工日數由過往每月27至28日，減至僅16至17日，工會建議薪酬為每日2500港元，實際或只得1500港元。

香港建造業總工會理事長黃平指，近日示威衝突對業界構成嚴重影響，交通受阻的日子更令不少工人無法上班，手停口停，直言情況比沙士時更嚴峻，展望來年新年至清明的傳統淡季市況將進一步下滑。黃又指，建造業的困境自2013年起已經開始，立法會拉布令工程開展時間不均，造成「一時好多工程，一時又冇晒工程」，政府卻未能協助解決問題，反修例風波後亦無針對業界的支援措施，黃嘆道「唔知個政府做緊乜」，惟有聽天由命。

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