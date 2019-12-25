探射燈：46%受訪者佳節慳住使　創11年新高

社會狀況不穩，市民聖誕消費意欲低迷。有調查指逾40%受訪市民預計今年聖誕消費較去年少，比例創逾10年新高。有學者認為，雖然本港近日市況不明朗，惟市場有周期性，即使內地遊客減少，未來情況亦會好轉。

香港研究協會本月4日至11日期間，以電話抽樣訪問1069名18歲或以上市民，了解他們今年聖誕節的消費安排。當中有46%受訪者預期會減少消費，比例較去年上升近30%，創11年來新高；表示「差不多」的則有34%；「增加」的只有8%，反映市民消費意欲明顯下挫。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，今年本港經濟受中美貿易戰及社會運動等因素影響，零售及旅遊等行業首當其衝，加上現時不少市民有移民意欲，他們或會節約消費儲錢移民，令市道更不明朗。冼又指，雖然現時經濟環境不穩，內地遊客亦減少來港消費，但市場有其周期，情況總會好轉，加上香港人具極佳創造力，即使未來未必能再依賴內地支持經濟，亦會在危機中找到出路和商機，寄望市民不必灰心。

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