探射燈：暴亂連月摧殘　商戶過最後聖誕

反修例風波後遺湧現，聖誕節市面氣氛淡靜，東網記者近日巡視尖沙咀、銅鑼灣等旺區，人流較往年減少，市民及旅客均稱消費意欲大減。原本熙來攘往的商場半數舖位待租，商戶指生意暴跌90%，又有商戶營業額多月「捧蛋」，需「打工養舖」，明言度過今年「最後聖誕」便結業。

聖誕前夕，多個旺區人頭湧湧的情景已不復在，銅鑼灣有店員穿起聖誕裝束拉客，惟大部分人只逛街拍照而不消費。晚上尖東海旁燈飾只吸引寥寥數人拍攝，食肆只有1、2枱客人。港人鄺女士指，社會氣氛差，今年聖誕不會消費，寧願儲錢日後移民。內地遊客郭小姐亦稱，原打算在港逗留數天，但因連串示威，決定只即日來回。

部分店舖更迎來「最後聖誕」。深水埗一商場人流稀疏，周末營業的店舖僅餘約半，林先生於商場內經營2間精品店8年，他指生意自6月以來每月下跌近20%，收入只有去年同期的10%，要動用積蓄交租。林曾聯同其他租戶向商場爭取減租不果，提前完約又恐面臨毀約提告，進退維谷下，決定2舖聖誕後就不再續租。另一位精品店老闆阿希（化名）指，不少店主難敵租金壓力要「打工養舖」，其店生意較去年同期下跌逾80%，有時更「捧蛋」，決定來年4月租約期滿後不再續租。

沙田一商場有樓層約200間舖位，近30%丟空，另至少5間貼出「租約期滿」減價促銷。經營首飾店20年的李先生指，生意由2014年起開始下滑，近半年生意更大跌30%至40%，但商場業主「企硬」不減租，他索性結業安享晚年。場內一間營運多年的醫務所亦貼出榮休告示，街坊大感可惜。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建坦言，社會尚未回復平靜，聖誕氣氛不如往年，業界預期聖誕經濟表現疲弱，遊客區的商戶預期平均生意額較去年下跌30%至50%；非遊客區則下跌20%至30%。他指不少商戶已提早開展減價，反應不似預期，加上內地客下挫，今年聖誕銷情難言樂觀。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，過往聖誕節是零售業旺季，員工不得放假及要求加班是平常事，惟今年市道低迷，部分會員更在聖誕期間放假，單計及員工的加班收入已較往年下跌40%，平日收入亦較以往下跌約20%，屬近年罕見情況。

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