Dr.東: 皮膚有好菌與壞菌　一旦失衡易患濕疹

皮膚存在不同的微生物，以保持皮膚健康，但隨著港人工作繁忙、生活壓力大，甚或環境污染等，這些因素導致皮膚的微生態失衡，有醫生指出，當皮膚壞菌多於好菌時，皮膚的保護屏障便會受到損害，當中的壞菌如皮屑牙孢菌、金黃葡萄球菌、徽菌等，便會入侵皮膚，導致過度乾燥、敏感、泛紅、濕疹等皮膚問題出現，建議大家日常應培養良好的生活習慣，定期清潔皮膚，在益菌主導壞菌的情況下取得平衡，皮膚自然能抵禦敏感和刺激。

註冊西醫鄭曉蔚表示，人體皮膚就如腸道系統一樣，存在約1000多種微生物，包括細菌、真菌、病毒等，數目差不多有1兆之多。益菌可以制衡壞菌，通過競爭營養和分解入侵細菌產生的有毒物質，從而保護皮膚，並令皮膚處於微酸性以抑制外來病菌的生長。同時益菌亦可刺激透導皮膚免疫系統，產生抗體及提升機能對抗壞菌。另外，某些代謝物或分泌物亦有殺菌作用，可以加強皮膚的屏障，減低皮膚的敏感度，幫助對抗一些外來的感染或刺激，增強皮膚健康。

她續指，由於益菌需要在微酸性的環境下生存，過多壞菌讓皮膚變得脆弱和敏感，更有機會導致皮膚疾病，例如過多痤瘡丙酸桿菌會引發暗瘡，或者葡萄金黃葡萄球菌會誘發濕疹。嚴重程度可以導致蜂窩組織炎、膿腫、壞死性筋膜炎等，增加死亡風險。

女士為求愛美，會進行飄眉，甚至整容手術，又會否有不良反應？鄭指出，女士透過飄眉過程會於皮膚上製造微細傷口，直接破壞皮膚組織，如果沒有適當的消毒及事後處理，壞菌有機會入侵皮膚，造成感染。而整容手術正常會於無菌狀態下進行，當中所選用的假體或物質經過適當處理，較少影響皮膚微生態，部分醫生因穩陣起見，手術後會向患者處方抗生素，保障個人健康。

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