網民熱話：「特濃」漂白水抹枱櫈？　食客坐低即中招

食肆以漂白水作清潔原本無可厚非，不過亦要顧及善後工作。近日一行6人食客光顧元朗一間食肆後，竟發現多人衣物無端被漂白，原來食肆用漂白水抺枱櫈後，未徹底清潔便安排客人入坐，受害人狠批食肆離譜，揚言以後「唔幫襯」。

食客Leung TszChun將經歷上載於Facebook群組「元朗吹水區」，貼文稱，他們一行6人日前光顧元朗一間點心店，豈料坐下不久，陸續發現褲子濕漉漉，其中4人衣物更被漂白。原來食肆因為剛用漂白水抹枱櫈，疑未乾透及妥善清潔，便安排他們入坐。事主在貼文上載多張照片，可見多人身穿的深色衫褲及裙都出現不同程度的脫色。事主更不滿店員的處理態度，「全部職員好似睇戲咁，無人理我哋」、「好敷衍咁道歉」，揚言要杯葛該食肆「唔好幫襯」。

網民形容食肆「大整蠱」，亦有人估計漂白水未適當稀釋「過濃」，又建議事主等人向食肆「集體索償」，「搞成咁，可以要求賠償！」

網民有話說：

Sandy Sandy：Claim佢哋保險

Atat Wong：漂白水，過分濃，至會搞成咁，可要求賠償

Pui Ling Chow：咁差唔好幫襯

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