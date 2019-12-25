黃大仙9間店舖遭扑玻璃爆竊　獨行賊落網

鑑於11月21至12月15日期間，黃大仙警區接獲9宗店舖爆竊案，警方發現賊人的犯案手法同出一徹，先尋找打烊的店舖，如發現不能推門進入的話，便會用硬物或工具扑爆玻璃門窗進入犯案。涉及商店包括餐廳、髮廊及雜貨店等，涉款共達4.6萬港元。

黃大仙警區情報組及重案組探員作出調查及深入分析後，鎖定一名目標男子。昨日(24日)早上11時，探員於目標男子的黃大仙彩虹邨紅蕚樓的住所外，拘捕一名姓林(35歲)本地男子涉嫌爆竊，並在其單位檢獲犯案時的衣着、包括兩件外套、兩對鞋及斜孭袋。另外，警方先後於案發現場檢獲四支賊人犯案時所用的鐵通及一個啞鈴等，初步調查顯示，賊人在路邊垃圾推檢拾工具犯案。

據悉，9宗案件事發時間大多數為凌晨2時至凌晨5時，地點是地舖或一樓店舖，部分是在屋邨範圍或向內街。

黃大仙總區總督察(刑事)莫子威表示，初步調查相信，涉案男子為機會主義者，沒有與同黨犯案。賊人主要目標為現金及夾萬，但亦取走價值二千港元的風水擺設、禮券等財物。賊人報稱已經花盡犯案得來的現金。莫又指其中一間髮型屋先後4度被爆竊，該店舖已加裝防盜設施，但亦遭賊人爆竊。警方相信賊人食髓知味，再次犯案。

據了解，涉案男子報稱無業，他與女友育有一名BB女同住。涉案男子有爆竊案底，曾於2013年因入屋犯法罪，被判囚12個月。

警方呼籲年近歲晚，為爆竊案高峰期，店舖不要存放太多現金於店內，亦可加裝閉路電視，及在玻璃門加裝門簾加強保安。