訪港客跌勢持續　平安夜入境人次降近四分一

修例風波對香港出入境人次的影響持續。今年平安夜(24日)的實際出入境香港人次為80.2萬人，較去年同日的實際數字94.8萬人，減少15.4%，其中入境人次只有32萬多人，較去年同日的42萬多人，跌幅達24.1%，而出境人次則為47萬多人，較去年同日52萬人，減少8.3%。其中內地訪客入境人次為75,404人，較去年同日減少48.4%、內地客出境人次為75,306人，較去年同日減少43.8%；至於香港居民出境人次為38.02萬人，較去年同日增加12%。

至於今年12月21至24日，出入境香港的實際總人次為322.13萬人，較去年同期的437.49萬人大幅減少26.4%。其中入境人次約142萬人，較去年減少27.7%；出境人次為約181萬人，較去年減少25.3%。內地旅客的出入境人次跌幅更大，今年這4天，入境及出境香港的內地訪客，分別只有33.43萬人及34.07萬人，分別較去年同期減少56.8%及55.9%。同期，出境的香港居民有136萬多人，較去年同期跌7.4%。