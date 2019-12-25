天氣預報：明日或迎50年最暖Boxing Day　同場加映日偏食

今個聖誕相當和暖，明日(26日)Boxing Day拆禮物日，天文台預料最高氣溫會達25度，但預料一陣冷鋒會在同日稍後抵達，周五(27日)會跌至最低15度，一日溫差達10度之多。

天文台表示，東北季候風會在聖誕節期間緩和下來，廣東沿岸日間天氣溫暖，明日部分時間有陽光，能見度較低，晚上天氣顯著轉涼，氣溫介乎18至25度，有機會成為自1969年以來最暖的Boxing Day。至於史上最熱的Boxing Day，則要數1951年錄得的26度。

另外，天文台指明日將出現日環食，但在香港只能看見日偏食。由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向南至西南方而沒有障礙物的地點，均是觀賞是次日食的最佳位置。

天文台表示，日食於明日下午12時17分開始，至下午3時22分結束，食甚時間為下午1時55分，即月球圓面中心和太陽圓面中心最近。這次日偏食的食分為0.46，即是在食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋。下次在香港可以觀看到的日食，將會是明年6月21日出現的日偏食。

天文台提醒市民，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛。較安全的觀測方法是透過針孔或望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。