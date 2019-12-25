購物節美食節會展開鑼　數十人為購限量巴士模型排隊

第17屆香港冬季購物節及香港冬日美食節今(25日)在會展開鑼，早上10時開幕前已有逾200人排隊。排隊人龍當中有數十人包括排頭位的市民，目標是參展商在會場限量的2000部巴士模型，一開幕已吸引大批人到攤檔搶購。

今次購物節及美食節推出不少以1港元、10港元及100港元的貨品來吸客，包括1港元的燒棉花糖朱古力雞蛋仔三文治、手工曲奇餅、挪威鯖魚柳；10港元鮑汁海螺片、寢具套裝：100港元的床褥及1000港元的50吋4K智能電視。

排首20名的市民一開幕已衝向一售賣模型的參展商。排約20名的溫小姐今早9時抵會展排隊，她為自己及朋友購買約100部限量汽車玩具模型，花費約6000至7000港元。她表示，因近日市面發生太多無法預計的事，商場都提早關門或不營業，因此轉而在網上購物或到展覽場購物。

參展商「TINY 微影」的負責人吳凱俊表示，是次參展推出了不少限量1000至2000部的模型，其中以鹹牛肉罐作包裝的巴士模型、午餐肉罐作包裝的豬車模型均富有香港特色，亦有一款以聖誕作主題的巴士模型。他曾擔心社會事件影響展場的交通，幸好開幕日仍有不少顧客來光顧，期望今年的營業額與去年「平手」。

推出1港元燒棉花糖朱古力雞蛋仔三文治的香港街食有限公司，推廣自稱全球首創的急凍雞蛋仔，市民購買一盒有兩底的雞蛋仔，回家後用焗爐翻熱，安坐家中可享用街頭美食。