3男涉劫韓籍鐘錶商被捕　其中1人大懵遺手機成破案關鍵

本月14日凌晨，兩名分別41及44歲的韓國籍鐘錶男商人，行經尖沙咀金巴利道28號對開街頭，遭2名早在上址埋伏的男子襲擊，並被搶去一個放有12隻、總值93萬名錶的購物袋，混亂間，其中一名匪徒的手提電話跌在地上亦懵然未覺，2匪得手後逃去無蹤。

警方到場兜截匪蹤無果，向兩名事主錄取口供，並檢走地上的手機調查，檢查通訊軟件內容後，相信匪徒與事主認識。而有人錄取口供時亦稱，早前向數名本地男託運名錶出境，惟相約會面時遇劫。

警方經搜證後鎖定涉案人士，先於案發當日在新田拘捕一名姓張（25歲）男子，涉嫌串謀行劫，於前日（23日）再採取行動，在新田及葵涌區拘捕2名分別姓梁(25歲)及姓施（18歲）男子，帶署扣查。警方經初步調查，今日落案暫控梁一項行劫罪、施一項串謀行劫罪，案件明日上午（26日）在屯門裁判法院應訊。張則已獲准保釋候查，須於2020年1月中旬向警方報到。案件由油尖警區刑事調查隊跟進，不排除會有更多人被捕。

據油尖警區刑事偵緝（第一隊）總督察葉秀蘭表示，18歲男疑犯報稱為學生，其中一名疑犯與事主認識，曾有生意上往來，相信為有組織犯罪，至於雙方之間有否生意糾紛則有待調查，並正追查涉案手錶的下落。消息稱，前日落網的為負責託運男子及一名同黨，不排除案件涉及走水貨活動。