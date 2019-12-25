修例風波：示威者續商場示威　新城市廣場至少3人被捕

【17:40】朗豪坊外有市民指罵警員，多名防暴警和速龍成員從封鎖線内衝出，打算拘捕該名人士，混亂間有警員指有途經的市民與他碰撞，指自己被衝擊，向人群施放胡椒噴劑，最少兩名白髮男子被正面噴中，需要在場急救人員協助沖洗。

【17:28】沙田新城市廣場有便衣警員手持警棍，制服至少3人，期間曾出動胡椒噴霧，引起途人不滿，防暴警員隨後到場持防暴槍戒備。

【16:47】多名警員在朗豪坊外的一段砵蘭街制服至少一名男子，期間曾發射胡椒噴霧。

反修例示威者今午(25日)繼續在多區商場聚集示威。下午3時許，銅鑼灣時代廣場有人高叫口號，部分示威者穿上聖誕老人或動物服飾，在商場內外徘徊，商場內的宣傳攤位提早結束。

另外，旺角朗豪坊近4時亦有戴口罩人士聚集和叫口號，商場保安在場監察情況，而美心集團旗下部分餐廳的職員，就收拾餐廳用品和設備，以防被破壞。防暴警則在下午起在街頭加強戒備，3名少女在西洋菜南街、山東街交界被防暴警察截查，搜出3個防毒面罩和黑色衣物，期間警員和途人發生口角，有警員一度舉起胡椒噴霧，3人最終被放行，附近的卓悅分店已提早落閘。

至於在沙田新城市廣場，有網民發起國父誕辰快閃行動，防暴警察及便衣警員中午起在商場內外戒備，期間截查身穿黑衣的人士。到下午約3時，商場中庭及上層圍欄位置有人群聚集，有人戴上口罩及高叫口號，亦有黑衣人士在商場牆壁張貼文宣，部分店舖提早在大約4時關門。