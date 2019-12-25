兒童醫院聖誕嘉年華　年初換腎病童盼出國旅遊

香港兒童醫院今日(25日)舉辦聖誕嘉年華，有數百名病童和家長參與。現場設有攤位遊戲，大會又邀請樂隊勁唱聖誕歌曲，場面歡樂，充滿聖誕氣氛。

今年7歲、年初換腎的乙倫，因為有先天性腎病，於3歲到6歲的每晚都要開機洗肚，今年初在瑪嘉烈醫院換腎後轉到兒童醫院覆診。乙倫說，聖誕願望是希望到南韓旅遊，媽媽關太解釋，因為未換腎前每天都要很早回家，未曾出國，所以現在希望有機會到其他國家遊玩。

關太指今年聖誕「好開心、好感恩」，因為兒子康復了，又表示樂見小朋友健康成長，希望他繼續開心快樂，過一個正常的童年，感謝器官捐贈者讓兒子能夠重生。首次參加聖誕派對的乙倫表示，最喜歡的醫護扮演角色是魔法師(哈利波特)，因為可以利用魔法變出很多蛋糕來吃。

扮演經典小說角色「哈利波特」的香港兒童醫院兒科副顧問醫生馬立德指，該角色年幼時在朋友的愛中成長，加上無比的勇氣和堅定，終擊退了惡魔，認為故事十分有意義，「希望小朋友可以好似哈利波特咁，喺朋友嘅愛中成長，擊退病魔。」

她指，醫生護士不只是替病童醫病，更會甘苦與共，「開心會一齊開心，需要支持嘅時候都會繼續支持」，小朋友看見都覺得很開心。扮演「寶貝」的該院專科門診註冊護士杜悅榕指，籌備工作長達2個月，「唔辛苦，只要小朋友開心就得。」