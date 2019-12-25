修例風波：少年於食肆天台墮下　警強調無使用武力

示威者昨晚至今晨(24至25日)在旺角與警方爆發衝突期間，一名姓冼16歲少年疑躲避警方追捕，逃至砵蘭街與長沙街交界的一間食肆的天台後墮下。警方今回應時強調，在天台及地面的警務人員均沒有向該名墮樓人士使用任何武力，包括使用胡椒球彈發射器等，在傷者墮下後亦容許現場急救員為傷者急救，並沒有阻撓。

警方表示，有大批暴徒今日凌晨2時許在旺角砵蘭街一帶聚集，破壞社會安寧，隨即到場驅散。至約凌晨2時10分，警員目睹有可疑人士進入砵蘭街近長沙街一間食肆，遂進入店舖調查，過程中一名店舖職員經多次警告後仍然故意阻擋警方入店執法，事後警方以阻差辦公拘捕該名男子，亦以非法集結、盜竊和未能出示有效身份證明文件，分別拘捕兩名男子。

發言人指出，行動中警方曾封鎖該座食肆，調查所有逗留人士，並曾進入大廈天台範圍搜查，發現數名人士逗留在天台，遂要求他們離開天台協助調查，期間警方沒有察覺任何人處於大廈天台外牆位置，亦沒有在大廈天台使用任何武力。約2時30分，在店外地面戒備的警員發現有人於食肆旁的休憩公園圍觀，了解期間發現有人雙手攀附於大廈天台外的危險位置，由於現場環境昏暗，警員曾以電筒照明人士位置，當時他仍未墮下，未幾傷者墮下，及後送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。