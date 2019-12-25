政Whats噏：孫明揚夫婦聖誕買珠寶振興經濟　胡慧中逛手機店

香港示威不斷，連日平安夜(24日)同聖誕節(25日)都有人到商場搗亂，唔止少咗遊客來港，經濟不景亦導致呢個傳統節日少咗市民出遊。卓妮平安夜當日下午就喺中環見到教育局前局長孫明揚夫婦，佢哋喺中環太子大廈一間珠寶店拍拖睇首飾，孫太仲有「斬獲」添！點知轉頭又遇到熟人，竟然見到涉賄賂案喺美國被判囚嘅民政事務局前局長何志平太太胡慧中，見胡狀甚輕鬆。

卓妮見孫明揚夫婦喺一間珠寶店內購物，當時孫太就喺店內睇緊首飾，又同店員傾偈，而孫公就坐喺度睇電話打發時間。佢哋兩公婆喺店內逗留約半小時後離開。問到孫太係咪買新年禮物？佢就話只係買咗少少嘢食啫，順便見下啲朋友，傾吓偈喎。孫太又話，近期市道好靜，所以就出嚟買吓嘢，振興經濟。而今年聖誕同新年佢哋都冇外遊喇，都係喺香港同屋企人過節，明年2月先去日本旅行喎。

孫公睇嚟精神唔錯，面色好咗，孫太就話孫公依家好好，逢星期一、三、五朝早要去醫院覆診，又話佢只要瞓得夠，精神就會好好。卓妮轉頭又喺太子大廈2樓見到一對恩愛夫妻，就係中華廠商聯合會副會長史立德(Allen)夫婦。見到Allen坐喺度同太太有商有量，討論緊買邊張地氈好。Allen就話，屋企要換地氈，所以就嚟睇吓，而Allen最後都係由老婆話事，買咗兩張地氈，咁就得太太，呢個老公真係抵讚。

之後卓妮就喺國際金融中心商場見到「霸王花」胡慧中，同埋一個疑似其女兒的少女一齊行街，入咗商場一間手機店睇手機產品，一路睇一路商量。之後二人離開店舖，搭扶手電梯行落港鐵站，沿途有講有笑，狀甚輕鬆。之前有講法話何志平最快將於明年中獲釋，相信胡慧中應該可以放下心頭大石喇。