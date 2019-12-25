政Whats噏：雙料議員變單料隨時再變無料　劉國勳有新搞作

區議會換屆選舉唔少資深建制派人士都未能連任，多名身兼區議員同立法會議員嘅「雙料議員」都因為喺區選中落敗而變番「單料議員」，包括民建聯(民記)立法會議員劉國勳(阿勳)、周浩鼎(阿鼎)、鄭泳舜，及工聯會(工記)嘅何啟明、麥美娟等，其中阿勳同阿鼎嘅立法會議席仲可能因為失去區議員資格而受影響，隨時變「無料」，真係前路茫茫。不過，阿勳呢頭冇咗個議席，嗰頭就有「外快」，佢由今個月起開始出任東莞一個產業園區嘅管理顧問，唔通佢為淡出政圈鋪路，面向內地搵真銀？

曾為區選票王嘅阿勳，失去咗北區區議員資格真係幾大打擊，由於其立法會議席屬區議會(第一)傳統功能界別，所以佢已失去出年參選呢個界別嘅資格，換句話講，佢如果要連任，就必須轉換「跑道」喇。雖然政圈前路未明，但我哋就發現佢喺區選後開始擔任東莞一個產業園嘅管理顧問，似乎已有新搞作。阿勳承認，失去區議會議席係一個挫折，但挫折以前都有，係咪參加明年立法會換屆選舉都仲要視乎有冇「空間」，但就唔影響佢從政嘅熱誠。

阿勳仲話，依家唔使做區議員，確係多咗時間，所以都想進修，揚言要讀番個法律博士。至於產業園嘅工作，只係因為一早認識有關公司嘅董事長，而且一直有聯繫，所以就搵咗佢做顧問，嚟緊佢仲會幫手搞一個關於創科嘅大型國際會議添，佢話了解吓新事物、擴闊眼界，對將來研究政策都有幫助。

現時內地創科產業發展迅速，香港社會就立立亂，隨時追落後都冇份，唔通阿勳都洞悉到呢點，打算好似黨友、立法會前議員鍾樹根咁靠向內地大展拳腳？阿勳就話，香港有自己嘅優勢，但如果唔同內地結合發展，隨時連本身優勢都被人搶埋，呼籲港人唔好失去信心，亦唔好封閉自己咁話。

其實同阿勳一樣要轉換跑道嘅仲有阿鼎，因為佢失去離島區議會議席，唔能夠循俗稱「超級區議會」嘅區議會(第二)功能界別參選立法會喇，唔知佢會否做番律師老本行呢？阿鼎對此似乎有保留，話依家距離明年立法會選舉仲好遙遠，要睇民記點樣安排，佢就希望繼續為香港服務。至於何啟明、麥美娟，雖然佢哋冇咗區議會議席，但外界都估計佢哋會角逐連任立法會議員。工記會長吳秋北都話會盡量挽留落選嘅會員，會為佢哋提供工作崗位，有信心可挽留大部分人才。