活豬價回落　新春料毋須捱貴肉

非洲豬瘟引發的豬肉價格波動有回軟之勢，港人新春或毋須「捱貴豬」。本港活豬拍賣價一度因供港活豬數量少而飆至每擔近四千港元，本月起拍賣價不斷回落，月初平均每擔約三千元，近日已下跌至二千五百元。有豬肉業界人士認為，隨着愈來愈多肉檔偷混冰鮮豬肉出售，本港市場對鮮豬的需求減少，加上不少酒樓陸續以冰豬代替鮮豬，料農曆新年鮮豬零售價不會有顯著上漲。

食環署資料顯示，內地活豬進口香港的數量半年來相若，平均每日不足一千五百隻豬，惟活豬拍賣價卻不斷下降，連月來平均每擔維持三千多元，但本月起拍賣價出現回落，近日每擔平均僅二千五百多元。平安夜當日，豬商因應節日較平時進口多二百隻活豬，帶動拍賣價隨之顯著下跌，每擔平均價跌至一千三百多元的超低水平。

鮮肉大聯盟副主席關國華表示，政府實施「日日清」措施開始，活豬不能於屠房留過夜，令豬商不敢貿然入太多貨，加上內地通脹開始放緩，內地豬價漸趨穩定，連帶活豬進口價亦回落。他又指新鮮豬肉售價下跌還有其他因素，其中一個便是冰鮮豬肉需求量大增。經過半年港人已習慣進食冰鮮豬肉，加上酒樓對新鮮豬肉需求大幅下跌，「除咗五星級酒店同一啲米芝蓮食肆，好多酒樓已經換晒冰鮮（肉）喇！」

瘦肉價格飆至過百元一斤的情況現已不復見，於大埔墟街市開肉檔的曾先生表示，近日內地活豬的來貨價下降，因此新鮮豬肉零售價亦回落，目前瘦肉、梅頭及豬骨平均售六十八元一斤，豬展及排骨則售八十八至九十八元一斤。至於農曆新年期間會否加價，他指視乎來貨價的變動，但按目前狀況他料屆時港人應不用「捱貴豬」。