檢死豬欠衞生　工人隨時染惡菌

接觸豬隻裝備不足受細菌感染，甚至患上腦膜炎！有家庭醫生指，非洲豬瘟雖然不會傳染人類，但接觸豬屍時亦不能掉以輕心，以日前食物環境衞生署工作人員檢走豬屍時為例，只佩戴手套及水靴，並無其他防護裝備，且未有為豬屍裹上膠袋，有可能會被豬屍上的細菌感染，致患上腦膜炎及細菌入血等。

雖然非洲豬瘟只傳豬，不傳人，過去一個世紀未曾出現變異至跨物種傳播，但該病毒在豬隻間傳染性十分高，可短時間內造成大量豬隻死亡，且無疫苗預防，對養豬業構成的風險甚高。專家提醒，即使人類進食豬肉不會染非洲豬瘟，但仍必須把豬肉徹底煮熟，以免感染食源性疾病。

家庭醫生鄭志文看過食環署檢走豬屍的圖片後批評，人員只佩戴手套作保護措施的做法明顯不理想，直斥「管衞生嘅部門（食環署）自己都唔衞生」，尤其如涉事野豬因感染傳染病致命，其屍體則已是病原，加上野豬已死亡數日，屍體應已開始腐化，孳生細菌及分泌毒素，經接觸後可能會染病，或將病毒散播到其他地方。另一家庭醫生林志和亦表示，因豬屍可能有金黃葡萄球菌、豬鏈球菌及大腸桿菌等細菌，在高溫及沒有灑上消毒粉的情況下，細菌更容易迅速孳生，如果直接與豬屍接觸，則有機會被感染，導致患上腦膜炎及細菌入血等。

食環署表示，一般而言，署方接獲市民或其他政府部門通知在公眾地方發現動物屍體後，會安排承辦商盡快到場收集，承辦商會為動物屍體灑上漂白粉，並在可行的情況下放入適當的膠袋及妥為包裹，然後運往認可的堆填區處置。