東方日報A1：食署遲執屍　漁署冇測試　非洲豬瘟恐大爆發

三野豬暴屍抽水站多日無人理，本港恐再爆大規模非洲豬瘟。屯門景峰徑附近的食水抽水站內有三具野豬「攤屍」多日未有人清走，要由地區人士催促，食物環境衞生署始派員前來處理，卻揭示漁農自然護理署上月推出的非洲豬瘟監測先導計劃形同虛設，計劃只涵蓋指定範圍，在其他地點死亡的野豬屍體均不會被檢測。漁護署承認，未有對涉事的野豬屍體進行非洲豬瘟病毒測試。有獸醫指出，在部分曾爆發非洲豬瘟的國家中，野豬是非洲豬瘟的主要帶病者，認為需及早全面地對野豬屍體進行非洲豬瘟病毒測試，避免本地爆發非洲豬瘟。

非洲豬瘟今年六月在港爆發後，審計署曾炮轟漁護署從未為活野豬或野豬屍體進行非洲豬瘟病毒檢測，忽略非洲豬瘟散播的風險；漁護署則向審計署稱，會在今年十一月至明年一月期間進行非洲豬瘟監測先導計劃，食環署在指定試驗地點範圍內發現野豬屍體後，會按野豬屍體的狀況進行初步篩選，並把合適的野豬屍體送交漁護署進行檢查和非洲豬瘟病毒測試。

不過，上述防疫工作僅令本港局部地區受保護，上周便發生一宗三具野豬陳屍多日無人理的個案。屯門區議員何杏梅指，上周三（18日）接獲街坊電郵通知，指在食水抽水站附近發現三具野豬屍體，經熱線1823通報後數日仍未有人清理。何遂聯絡食環署，該署翌日才到場處理豬屍。

何表示，該處經常有野豬出沒，是因為有人非法餵食野豬，造成野豬聚集。萬一豬屍帶有豬瘟病毒，她擔心附近環境早受污染，並隨其他野豬移動而將有關病毒散播到其他區域，感染其他豬隻，造成豬瘟病毒爆發。

另一屯門區議員巫成鋒認為，目前政府應盡快找出涉事野豬的死因，並立即化驗涉事豬屍是否帶有豬瘟病毒。諷刺的是，漁護署竟只對指定範圍出沒的野豬進行相關化驗，其他地點則採事不關己態度，做事完全「半桶水」。他又促相關部門應一併化驗食水源頭是否受到污染，釋除公眾疑慮。另一名屯門區議員陳文偉稱，該區不時有野豬出沒，更曾有野豬會在市中心一帶行走，直言「無論死（豬）好、未死好，（非洲豬瘟）問題都係要處理。」他認為，漁護署應考慮新辦法，解決野豬過多的問題，促該署及立法會加快進行相關研究，防範非洲豬瘟在港傳播的風險。

獸醫黎昌生指，野豬絕對有感染非洲豬瘟的風險，因在非洲等曾爆發非洲豬瘟的國家，便是因作為主要帶病者的野豬接觸供食用的農業豬隻，導致非洲豬瘟病毒散播。他續稱，因野豬是雜食性動物，會進食其他死豬的屍體，故食環署遲遲未有檢走豬屍，會增加本港爆發非洲豬瘟的風險，建議政府及早全面對野豬屍體進行非洲豬瘟病毒測試。黎又提到，本港屠房曾出現非洲豬瘟個案，呼籲政府相關部門及本地農場做好防範非洲豬瘟的措施。

漁護署回覆時承認，未有對是次涉事的野豬屍體進行檢測，因發現野豬屍體的地點並不屬於非洲豬瘟監測先導計劃的試驗地點範圍內，目前計劃只涵蓋上水以北一帶，並於本月將範圍擴大至包括林村郊野公園東邊一帶，該署會於明年第一季檢討指定試驗地點範圍。截至本周一（23日），漁護署並未有發現本地野豬屍體帶有非洲豬瘟病毒的個案。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：