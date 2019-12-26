修例風波：旺角示威者聚集　防暴警射催淚彈有市民不適

【02:10】防暴警在彌敦道近亞皆老街舉藍旗，示威者四散後，防暴警其後登車離開。

【01:56】十多輛警車沿彌敦道南北行車線駛至近奶路臣街，大批防暴警員落車截查可疑人士，大批記者上前採訪，現場一度引起混亂。

【01:30】防暴警在亞皆老街與通菜街交界施放四枚催淚彈，有途經長者不適，由義務急救員施援。

【01:00】防暴警在西洋菜南街與亞皆老街交界舉藍及黑旗警告示威者。另有防暴警在旺角道天橋上戒備。

【00:10】大批防暴警員衝入西洋菜南街清場，有警員發射胡椒球槍，並拘捕數名人士及截查一批男女，其後帶返警署扣查。

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反修例示威者昨午(25日)繼續在多區商場聚集示威。其中在旺角朗豪坊，近下午4時亦有戴口罩人士聚集高喊口號，商場保安員在場監察，而美心集團旗下部分餐廳的職員，就收拾餐廳用品和設備，以防被破壞。防暴警員由下午起在街頭加強戒備，3名少女在西洋菜南街、山東街交界被防暴警員截查，搜出3個防毒面罩和黑色衣物，期間警員和途人口角，有警員一度舉起胡椒噴劑，3人最終被放行，附近的卓悅分店已提早落閘。

至近下午4時47分，數名警員在朗豪坊外的一段砵蘭街制服至少一名男子，期間曾發射胡椒噴劑。有市民指罵警員，多名防暴警員和速龍小隊警員從封鎖線內衝出，擬拘捕該名人士，混亂間有警員指有途經市民與他碰撞，指自己被衝擊，向人群施放胡椒噴劑，最少兩名白髮男子被正面噴中，需在場急救人員協助沖洗。至傍晚6時許，防暴警在朗豪坊附近施放催淚煙，期間制服多人，並舉起藍旗及黑旗示警，呼籲在場人士離開。其後，警員再在砵蘭街制服至少兩人，隨後有白煙冒出，未知是否施放催淚彈。

其後，警方突然從朗豪坊對開一段砵蘭街向亞皆老街方向快速推進，並拘捕多人，期間曾施放胡椒噴劑，朗豪坊外多人疑中胡椒噴劑後不適，至少兩人須送院治理。及至晚上10時許，防暴警採取包圍戰術，把砵蘭街兩頭封住，截查數十人。速龍小隊在旺角彌敦道及亞皆老街十字路口發射胡椒球槍。防暴警在旺角彌敦道近快富街舉黑旗，另一批防暴警則在豉油街截查一班人士。另外，有示威者在上海街與登打士街縱火堵路，消防到場將火救熄。

另外，昨晚(25日)8時許，警員於葵涌興芳路223號一商場內發現有示威者聚集，並於一食肆外叫囂滋擾，企圖阻礙該店舖的正常商業活動。警員遂採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎15至27歲，他們涉嫌公眾地方行為不檢，現正被扣留調查，案件交由葵青警區重案組跟進。