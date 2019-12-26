真善美村將重建 房協義工贈長者人生紀念冊作聖誕禮物

今日是拆禮物日(26日) ，馬頭圍真善美村一班長者今年收到不一樣的聖誕禮物。房屋協會義工家訪長者，聽他們講人生故事，收集資料和相片後，為他們製作專屬的「人生紀念冊」，給他們留念。有長者憶述，60、70年代入住真善美村，當時治安差，不時有賊出現，街坊每晚輪流巡更，十分驚險。

「人生紀念冊」活動在11月初展開，10多名房協義工分組採訪真善美村八位長者，日前送上「人生紀念冊」，長者收到都喜上眉梢。80多歲的李炳霖及其妻蔡雪瓊的「人生紀念冊」，由蔡雪瓊幾十年前在寫字樓做文員的相片說起：「雖然是文員，但甚麼都要做，打雜一樣」，之後是他們遊新界的旅行照、1965年入住真善美村的相片等。

蔡雪瓊憶述，房協公屋好難申請，但他們當時住在危樓，房協人員上門視察後，申請了一年便上樓，7人入住300呎單位，租金百多元，幾乎他們是全部人工，所以要多找兼職幫補生計。她形容，當年真善美村好荒蕪，夜晚無燈好恐怖，丈夫曾遇劫，她與丈夫做互助委員，晚上7至10時要手持電筒和木棍巡樓。住了54年的真善美村面臨清拆重建，蔡雪瓊坦言捨不得，不想搬，希望住到百年歸老，但又笑稱未必等到重建。

年初獲房協獎學金的胡伊晶，積極參與房協義工活動。在理工大學讀老年學的她說：「早年嫲嫲過身，才感受到家有一老，如有一寶，而今喜歡同長者傾談，從他們身上學習人身道理。」她參與完今次活動後，深受感動，打算也為婆婆製作「人生紀念冊」。