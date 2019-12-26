租置屋水管維修累4屋苑7日無鹹水 　房署被批作風官僚

1條水管維修連累4屋苑5000戶7日無鹹水！屬「租者置其屋計劃」的大埔運頭塘邨1條供應該邨及相連3個居屋的主鹹水管，本月6日疑老化爆裂，隨即令4個屋苑陷入維修費爭拗的僵局，涉事居屋法團以鹹水管不屬其屋苑范圍，拒絕攤分維修費；運頭塘邨法團則以該居屋兩年前拒付食水管維修費為由，完成修復工程後亦拒開水掣。最終經幾方會議後，才迫使房署發書面證明確認四邨需攤分7萬港元的維修費，擾攘7日才平息事件，有地區人士批房署作風官僚，租置屋災難重重。

主食水及鹹水管敷設從擁有3150個單位的運頭塘邨開始，到816單位的德雅苑，再接有700單位的景雅苑，最後接駁到1224單位的逸雅苑，總單位數目有5890個，若每單位3至4人生活，則有2萬多人受今次影響。運頭塘邨在1998年房署將該邨納入「租置計劃」，現時2600多戶中有80%為業主，只餘20%是租戶，其他3個是居屋屋苑，公契列明邨內設施由業主立案法團承擔管理及維修責任。

運頭塘邨業主立案法團主席唐家霖指，主鹹水及食水管由街外引入，經該邨範圍再分駁至鄰近居屋德雅苑、景雅苑、逸雅苑及運頭塘邨和商場，公契無訂明維修費用，兩年前主食水管爆裂，逸雅苑業主立案法團以沒有法律文件證明有責任攤分維修費，拒付費用，本着居民生活，該邨未收錢便開水喉方便居民。

今次再爆主鹹水主管，逸雅苑曾有拖欠維修費前科，唐家霖認為要解決維修費後才重開水喉，免其他業主承擔額外責任。他指，「租置計劃」推行時年代久遠，難有證明文件確認維修費應由誰負責，若用現代「用者自付」角度，所有涉及屋苑攤分費用亦屬合理。今次鹹水喉維修費7萬多港元，按房署提供按業權份收攤分維修費，逸雅苑只需付1.3萬港元，每戶約要付11至12港元，如對方認為不合理，可召開居民大會讓住戶投票是否願支費，令鹹水重開。

協調事件的候任區議員黃兆健表示，停鹹水期間水務署曾將區內鹹水掣重開，部分單位恢復供水，但幾個屋苑法團因維修費未有共識而要求水務署將水掣閂上，他認為房署不能以出售公屋為藉口漠視居民需要，整件事件擾攘多日仍未有房署代表介入商討。最後由民政署、房署、水務署及四邨代表停供鹹水6日的本月12日，召開多方會議，迫令房署發書面證明確認四邨需攤分維修費。

黃批評，如果房屋署在事件上能主動處理，事發後已發出證明確認持份者，根本就不會發生上次拒付食水管維修費，以及今次7日沒鹹水供應的問題，反映租置屋歷史遺下來的問題逐步浮現，房署被動式的處理只會累及居民。

房屋署回應，作為運頭塘邨內其中一名業主，過往已根據公契訂明的業權份數繳交管理費，共同攤分相關的維修費用，是次維修鹹水管亦會按業權份數負責所需維修費用，又指若維修事宜涉及其他屋苑的責任，法團可先與其他屋苑協商解決，亦可諮詢法律意見，或嘗試透過專業的調解服務解決爭議。如最終未能取得共識，或需按相關法例法規，透過法律程序處理。不過，房屋署仍未有清楚說明，在涉及多個屋苑的維修保養開支爭拗時，該署的角色。