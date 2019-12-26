資優小孖女2年設計3程式 自製數步器鼓勵青少年做運動

出生時只相差1分鐘，一對資優小孖女身高樣貌不同，性格及專長亦各有特色，現年11歲的李沛穎及李沛欣同樣喜愛發明，2年前起參加多項程式設計比賽，針對不同的社會事件，創作出解決問題的應用程式，成功擊敗不少中學選手奪獎。作為母親，女兒天資聰穎固然感到高興，未來將鼓勵她們繼續參加STEM課程，但就不會考慮跳級，冀姊妹倆能在過程中增廣見聞，同時享受童年。

姊妹倆自小具備豐富好奇心，問題常常考倒身邊人，雖同為香港資優教育學苑的學員，但就各有所長。姐姐李沛穎喜愛接觸新事物，轉數及反應較快，李太指，當時姐姐才4歲，參觀飛機時就曾主動詢問機師：「行雷閃電嘅話，飛機點算呢？」妹妹李沛欣則較活潑及記憶力強，亦較精通數理。李太透露，10年前曾於日本地鐵站迷路，年僅1歲的妹妹已顯露出驚人的記憶力及方向感，為家人指明方向，笑言自己「初時都唔喺幾信」。

李氏姊妹年紀小小，2年內已設計出3個應用程式，分別協助產後媽媽尋找育嬰設施場所、提醒獨居長者按時服藥和鼓勵青少年做運動，性格亦積極開朗，介紹起來毫不含糊，仔細闡述發明背後的設計原因、過程及使用方法。為完善設計，她們更曾透過facebook向多個非牟利機構詢問意見，反覆進行修改及驗證。

姊妹倆雖偶有磨擦，最終仍能肩並肩、手牽手互相扶持走畢全程。李沛欣憶述曾多次與姐姐發生爭執，又會「爭做最好玩嗰部分」，例如試驗應用程式等，但比起獨自工作更喜歡與姊姊合作，因為「有咩唔識都可以互相問對方」，預計明年至少參加一項機關比賽。

STEM課程包含多個小學生較難接觸的課題，例如天文及環保等，李太認為，過程既可擴闊女兒的視野及圈子，亦有助提高其解難能力，未來會持續參加與STEM有關的講座及比賽。雖然女兒才華出眾，惟李太表示不會考慮跳級升讀，「一生人淨喺得一次童年」，不欲女兒喪失同年紀的朋友，加上人生路漫長，期望她們可盡情享受成長過程。