探射燈：防虐畜法欠阻嚇　動物福利無保障

今年4月，有團體揭發打鼓嶺坪輋有狗場懷疑虐狗，在場內檢獲36具已腐爛的貓狗屍體。近年虐畜個案上升，目前本港以《防止殘酷對待動物條例》監管情況，有關注團體表示政府保護動物決心不足，應加強罰則提升阻嚇性，及盡快推行動物福利法。

《防止殘酷對待動物條例》訂明任何人殘酷對待動物，使其受到不必要痛苦，一經定罪，最高可判罰20萬港元及監禁3年，相關修例早前進行諮詢，建議提升最高至監禁10年，甚至永久取消違法者飼養動物。狗狗巴士創辦人杜淦煒表示，雖然政府近年有措施改善虐待動物情況，惟成效不足，「我哋可以見到好多個案判完之後，又有其他個案出現。」

NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪批評，政府現時未有草擬動物福利法，直指本港法例落後，「上海嗰邊連餵飼動物嘅方法都有成100幾、200條法例管。」他指有必要落實全面的動物福利法，而非單一的條例，方可從多方面，如領養、餵飼，到其他寵物行業一併受監管。

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