探射燈：狗場衞生欠佳　犬隻易有狗瘟肺炎

領養狗隻回家後出現狗瘟及肺炎，獸醫不排除與狗場衞生欠佳有關，又警告狗瘟容易透過飛沬傳染，其他狗隻亦很大機會染病。

「其實同人感冒有啲似，狗瘟可以1隻傳1隻，好大機會嗰度啲狗已經被傳染，睇吓佢哋好唔好彩，如果感染到神經系統就好危險。」獸醫黎昌生分析，若狗場沒有做好隔離措施、消毒狗籠不夠全面、空氣不夠流通等，都會導致狗瘟傳播，大多在領養或購買後1周病發。對於港人鍾愛幼犬，黎指3至4個月大的犬隻患病風險較大，呼籲市民在領養或購買狗隻前，特別要留意犬隻有否注射疫苗。

黎提醒市民可以先在店舖或狗場內，花1小時觀察犬隻，「因為佢可以喺你入去之前抹走啲鼻涕，但當你花多啲時間，可以留意佢有冇咳嗽、呼吸有冇怪聲、肚屙，又可以摸吓係咪太瘦。」他建議領養或購買犬隻後，應先檢查清楚有否打防疫針，並盡快帶往獸醫檢查。愛護動物協會建議市民可前往漁護署認可的「夥伴動物福利機構」領養動物。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！