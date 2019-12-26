探射燈：假免費領養真賣狗　無牌狗場無限翻生

有聲稱「免費領養」的機構被揭發假領養、真賣狗。

有聲稱「免費領養」的機構疑假領養真賣狗，苦主領養狗隻時被要求支付6000多港元雜費及捐款，惟狗隻其後證實患上狗瘟，僅2星期後便需進行安樂死；另一領養者因拒絕捐款而不獲批領養。漁護署證實接獲涉事狗場投訴並已作檢控，惟有關機構改名後繼續大肆非法賣狗，立法會議員直斥政府監管不足。

蔡小姐本月1日到訪一個聲稱「免費領養」的動物救援組織，欲領養3歲的迷你都柏文犬──盧財。義工指示她先填寫領養表格，並進行簡單考試及提供住所環境照片，1周後獲批領養。但當她接走狗隻時，女負責人要求即場繳付6600多元，包括洗牙費、寵物美容費等，以及3600元的捐款，收款帳戶卻是女負責人的私人戶口。

義工強調盧財身體健康，但盧財回家後一直不肯進食，3天後因大便稀爛、流鼻涕、抽筋等徵狀向獸醫求診，證實患有狗瘟和肺炎，估計領養前已經發病，最終於領養後僅2星期便需安樂死。

鄭小姐早前亦曾到同一機構領養柴犬。填寫領養表格時，她選擇以現金捐助800港元，另每月捐助100港元，期後因有所懷疑未有確認轉帳，領養申請半年後仍未獲批。

涉事領養機構位於屯門一幢工廈內，約1000平方呎的單位住有約50隻狗，每隻被置於獨立狗籠內，均為甚受港人歡迎的名種狗。單位吠聲震天，傳出濃烈氣味，女負責人和多名義工駐場。東網記者佯裝有意領養柴犬，惟義工對狗隻經歷一無所知，只着記者填寫領養表格。表格列明「支持動物助養計劃可獲優先進行審批」，女負責人並要求即場繳費。

有網民踢爆該狗場早前曾被漁護署票控無牌賣狗罪，改名後繼續營業。執業大律師陸偉雄認為，該機構涉嫌以捐款、買狗糧等收取款項，作為轉讓動物的條件，已足夠構成非法售賣動物。

立法會議員鄺俊宇認為，坊間不乏有心幫助動物的民間團體，但亦有人借動物救援之名牟利，而漁護署對於這類機構既無支援，亦無監管。NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪亦認為，領養活動不應涉及金錢交易，漁護署亦有責任加強執法。

漁護署發言人證實並無向該機構簽發動物售賣商牌照。截至上月底，該署共接獲近700宗有關非法售賣動物的投訴，當中15宗投訴涉及該機構；該署亦已提出71宗檢控，當中1宗涉及有關機構，所有違例者已被判罪名成立。

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