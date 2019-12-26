Dr.東：聖誕裝飾暗藏致命危機　慎防兒童誤吞鈕扣電池

裝飾聖誕樹及交換聖誕卡，是慶祝聖誕節的指定動作，但這些物件背後暗藏致命危機。外國近日不斷錄得兒童誤吞「鈕扣電池」的個案，這些電池可快速地灼傷喉嚨及胃部，甚至造成嚴重內出血，延誤送院足以致命。英國國民保健署（NHS）日前發出警告，指兒童於聖誕誤吞「鈕扣電池」風險高，因為聖誕樹閃燈裝飾及聖誕卡都有「鈕扣電池」。

英國國民保健署的專家日前發出警告，指「鈕扣電池」（又名水銀電池）於聖誕節無處不在，除了一般的玩具及遙控器，無論是聖誕卡、聖誕樹的裝飾，甚至是有閃燈裝飾的兒童針織衫，都暗藏「鈕扣電池」。

這種電池外形小巧，兒童容易誤當是糖果而誤服，電池會因為濕潤環境而漏電，可迅速腐蝕食道，令喉嚨「穿窿」，並對器官造成損傷，甚至引致嚴重的內出血，2小時內若未得到及時救治，足以死亡。澳洲一個兒童健康組織今年中曾進行一項實驗，將電池放入雞肉片中，結果發現僅約15分鐘已可令雞肉出現灼傷，半小時便令雞肉焦黑。

本月中澳洲一名兩歲女童誤將「鈕扣電池」當成糖果吞服，狂吞20粒，結果出現劇烈肚痛，幸其母及時發現並將她送院，證實胃部灼傷，最後需開刀取出電池，住院近兩周後，近日才出院。英國一名兩歲女童今年9月亦誤吞一粒玩具裏的「鈕扣電池」，結果出現嚴重喉嚨灼傷，送院後發現「鈕扣電池」卡在食道中，令她幾乎致死，需做緊急手術取出。

有兒科專家表示，兒童誤服「鈕扣電池」令人難以察覺，症狀亦易與其他疾病混淆，因吞食後會出現嘔吐、胃痛及喉嚨痛症狀，單憑外在表徵易誤診為細菌或病毒感染，尤其小朋友又未必懂得表達他吞服了甚麼東西，延誤就醫足以致命。專家指家長若懷疑小朋友吞服了電池，應第一時間將其緊急送往急症室求醫。此外，家長聖誕節時要格外留意設有「鈕扣電池」的物品，勿讓小朋友擅自取出。

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