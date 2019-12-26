Boxing Day日偏食大放送　太陽半遮面

今日(26日)Boxing Day拆禮物日正好有天文大禮放送，香港中午開始出現日偏食！日食已於今午12時17分開始，至下午3時22分結束，食甚時間為下午1時55分，即月球圓面中心和太陽圓面中心最近。是次日偏食的食分為0.46，即是在食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋。今午在尖沙咀海旁未見有天文「發燒友」觀賞及拍攝日偏食。

天文台預測今日大致天晴，但能見度較低。東網記者中午在尖沙咀海旁一帶，亦見到維港上空灰濛濛，能見度欠佳。不過，不少市民都不知今日有日食。唐女士與女兒結伴遊海旁，其女兒表示喜歡觀看天文現象，但母女兩人均不知道今午有日偏食。唐指若自己提早得知，可能會與女兒帶同可直視太陽的工具外出觀看。

天文台提醒市民，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛。較安全的觀測方法是透過針孔或望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。

天文台指今日出現的其實是日環食，但在香港只能看見日偏食。由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向南至西南方而沒有障礙物的地點，均是觀賞是次日食的最佳位置。而下次在香港可以觀看到的日食，將會是明年6月21日出現的日偏食。