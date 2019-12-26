修例風波：新一屆區議會下月開會　東區荃灣擬設地區監警會

東區和荃灣計劃成立特別委員會，監察警方在反修例風波中的執法問題。

新一屆區議會將於下周三(1月1日)元旦日展開任期，民主派在區議會中取得逾380席，以及17個區議會的主導權。而隨着反修例風波持續半年仍未平息，有民主派計劃在區議會中跟進相關事件，其中東區和荃灣計劃成立特別委員會，監察警方執法問題，猶如「地區監警會」。

18區區議會的首次會議將於下月初開始，現時區議會網頁只列出其中6個區議會的首次開會日期和議程，當中最早為中西區和西貢，將於元旦翌日(1月2日)召開會議，沙田則於下周五(1月3日)召開會議，東區、北區和元朗則於下月7日召開會議。至於其他區議會，據了解將有8個區同樣於下月7日召開會議，包括南區、灣仔、油尖旺、觀塘、深水埗、葵青、大埔、屯門及黃大仙；離島則於下月6日召開；九龍城則於下月9日召開；而荃灣則於下月13日召開。

據了解，在東區和荃灣將有民主派計劃提出動議，成立特別委員會監察警方執法問題，其中荃灣區計劃成立專責委員會跟進，而東區則計劃以特別委員會方式跟進，包括警方執法和施放催淚彈事宜，預計在選出正、副主席後討論。

根據區議會網頁，西貢區和元朗區的首日會議議程中，除了選出正、副主席，隨後會討論其他事項。西貢區議員鍾錦麟表示，與民政專員溝通過後，當日預計會討論成立委員會、工作小組等等，屆時民主派亦會就反修例事件提出成立工作小組。