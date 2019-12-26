清潔催淚彈污染耗時　家務助理：400呎用足10塊布！

農曆新年將至，年前大掃除是指定動作，今年催淚彈污染家居問題更備受關注。香港家務助理總工會指出，每年工會均推出歲晚大掃除計劃，今年特別增設催淚彈污染工作坊，為約70位家務助理「補課」，了解清潔催淚彈殘留物方法。

工會上月開始舉行催淚彈污染工作坊，請來化學系學者講解相關注意事項，教導家務助理掌握大掃除時的清潔程序。工會副主席張燕歡擔任家務助理約17年，她近月處理過兩宗被催淚彈污染家居的個案。張直言清理此等家居格外吃力，以一宗上水低層單位個案為例：「平時400呎單位用三塊抹布就夠，但清理被催淚彈入侵嘅家居就要用足10塊布！清潔時間亦由4個鐘變6個鐘！」

張直指催淚彈熏黑窗戶並由窗隙入侵家居，即使住戶以膠紙及布條封窗亦無可避免。她形容：「平時灰塵係灰色，但係催淚彈殘留物一抹落去成塊布都變黑，洗極都洗唔甩！抹一下就唔可以重複再抹，否則會將殘留物抹番上去！」

張提醒市民若遇催淚彈污染，應第一時間關上窗戶、抽氣扇及冷氣，須以清水由上而下，單一方向地清潔全屋，其後再以肥皂水等不含氯的水劑仔細清潔，避免刺激到催淚彈相關化學成分。至於被污染的衣物宜先分開浸洗，市民亦可以淋浴方式洗走身上殘留物。

張指目前市道低迷，往年新年檔期能接400宗預約，預計今年預約數字下跌約20%。工會組織幹事梅錫志指出，前往清潔此等家居的家務助理須「全套武裝」，帶齊頭套，手套、口罩、甚至即棄雨衣到場，保護自己。鑑於目前《僱傭保障條例》未明顯列明與催淚彈相關風險的保障，梅敦促政府為此研究及加強相關保障。