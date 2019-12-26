傳業界擬引入南韓活豬　豬肉價可望降三分一

內地非洲豬瘟令香港半年來的活豬供應大受影響，活豬進口業界早前曾建議政府從其他國家入口活豬，政府也有到海外考察建議可行性。今日有報道引述消息透露，本地業界曾自行到南韓豬場考察，擬以船運方式從釜山進口活豬，目前兩地政府正商討兩地檢疫及運輸路線安排，料最快明年2月中有第一批南韓活豬運港。

漁護署早前與活豬業界商討從其他國家進口活豬可行性，包括由出口地提供當地及農場的豬病控制及預防方法，以及由進口商草擬的標準作業程序和應變計劃等，建議引入活豬的名單包括泰國、馬來西亞、台灣及南韓。漁護署亦與新加坡當局聯繫，暫定明年1月前往考察，以了解當地由馬來西亞以海運方式進口活豬的監管。

不過，業界認為馬來西亞屬回教國家，活豬量不多；台灣及泰國亦難成事，最大可行性的是南韓，因當地豬場安全管理系統屬最高級別，於是早前曾自行前往考察，到訪濟州及釜山豬場，商討後認為每日可以船運方式提供400至500隻活豬來港，至少可令香港活豬供應量升至每日2000隻的水平。

業界認為海外進口活豬雖令成本增加，但南韓豬較便宜，每擔約2000港元，連同運輸等成本，估計每擔售2500港元，與內地豬價相若。一旦香港豬肉供應回升及穩定，業界估計新鮮豬肉零售價有望下調三分一。