政Whats噏：陳智遠突變「電車男」　擔心冇得撈？

食物及衞生局前政治助理陳智遠(Paul)離開官場後，成立咗一間本地文化深度遊組織，帶領遊客穿梭街頭街尾，尋找城市背後嘅歷史同埋文化。日前佢喺Facebook(Fb)上載咗短片，見佢突然變咗「電車男」，唔通因為旅客狂跌，驚冇得撈？

其實阿Paul喺Fb都提到世界難撈㗎！只不過佢唔係匿喺房對住部電腦嘅電車男，而係真係喺電車廠入面學揸電車，仲講笑話遲啲旅遊生意再差啲嘅話，就會去考埋的士牌、輪船牌，甚至走去揸埋Uber喎。

睇嚟依家旅遊界真係面臨緊寒冬，連主攻高端旅客嘅深度遊都頂唔住？有網友就留言出謀獻策，不過係畀建議電車公司，提議若果開放畀人入去車廠入面試揸電車，仲話相信會有大把人排隊畀錢添！

阿Paul亦都講到舊款電車原來係好難揸，睇番喺片段入面佢就唔係好識得慢慢「煞制」，太大力「落break」令到架車急停，仲要師傅教番佢一啲揸電車嘅蹺妙添！有網友就同呢位新進「電車男」講笑，話若果Paul喺邊區出更，佢就唔會去嗰一區喎。睇嚟阿Paul要落多啲功夫搣甩呢個「馬路炸彈」嘅標籤，先可以吸引到旅客上佢架車。