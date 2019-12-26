政Whats噏：資助換電視計劃又推遲　議員恐成派錢翻版

香港自2007年年底開始數碼電視廣播，12年後仍有18萬戶用緊舊式電視機，商務及經濟發展局局長邱騰華喺今年年初宣布，出年11月底會結束一直並行嘅模擬電視廣播，要繼續收睇免費電視就要換新機。當局決定協助其中16萬個合資格家庭更換電視機，計劃原定喺今個月開始推行，但政府最新決定改喺明年1月先推出。有立法會議員批評政府一拖再拖，擔心計劃會變成派錢翻版，一旦推行唔切會令到好多人喺死線後再無電視睇。

政府喺今年1月尾決定，由出年12月1日凌晨開始全面實施數碼電視廣播，模擬電視服務只會維持到12月30日為止。扶貧委員會喺今年7月決定通過關愛基金撥出逾4.5億港元，並打算喺今年12月委託社聯開展「數碼地面電視援助計劃」，為有經濟需要嘅住戶添置器材，合資格嘅住戶可以獲得一部俗稱機頂盒嘅數碼電視解碼器，或一部24吋或32吋嘅數碼電視機，並表示會用簡單嘅申請程序，透過同現有5個資助計劃掛鈎嚟決定申請資格。

不過，我哋收到最新嘅消息，就係呢項援助計劃要喺明年1月先推出，相關詳請亦都要等到嗰陣先會公布。換句話說，有需要嘅家庭可以開始提出申請，離完全終止模擬電視廣播只有唔夠1年時間。

立法會資訊及廣播事務委員會副主席葛珮帆(EQ)重提政府早前推出俗稱「派四千蚊」嘅「關愛共享計劃」，指有市民到今日(26日)仍然未收到錢，擔心呢項援助計劃會變成派錢翻版，申請人喺出年11月底政府終止模擬電視廣播限期前，都未能夠收到部新電視。

EQ又話呢個計劃由提出到依家已經有一段長時間，希望政府唔好一拖再拖，應該要盡快開展計劃，等合資格嘅住戶能夠快啲申請到。佢又提到電視係好多人屋企不可缺嘅一部分，特別提到有好多老人家都係靠電視作伴，一旦換唔切新機佢哋就會睇唔到電視，變相失去埋重要嘅娛樂渠道。

同為委員嘅批發及零售界議員邵家輝就話，唔清楚政府點解會延遲呢項援助計劃嘅開展日期，亦唔希望錯怪政府，但就認為政府有責任交代清楚延遲嘅原因，因為終止模擬電視廣播嘅決定係由政府主動提出，而庫房亦唔係無錢，若果因為咁而令到有市民無電視睇嘅話，對市民唔公道。