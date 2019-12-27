探射燈：5G智慧巴士路線　體驗高網速

發展5G是全球趨勢，目前已有多於10個國家或地區提供商用5G技術。5G傳輸速度快，以4G下載長1小時的4K影片要3至5分鐘，但5G只需10秒。在手機通訊上，已有5G手機陸續推出搶佔市場「頭啖湯」，近日內地有城市更推出5G智慧巴士路線，乘客可透過車上的5G通訊設備體驗高網速。本港專家指，5G發展能夠突破人與人的溝通範圍，相信未來可令社會資源更具經濟效益。

不少流動網絡營辦商為迎接5G時代爭先推出5G手機，有內地品牌更以機價低於2000元人民幣（約2200港元）的入門價搶佔市場，預期最快明年1月發售，較市場預期提早1年。陝西省西咸新區推出首條5G巴士線，目前已有逾10輛巴士加裝5G-CPE設備，將5G網絡轉化為車載WiFi，乘客可用自己的手機及平板裝置連接，有人形容網速比起家用更快。

青年學院首席講師（資訊科技）梁秉雄指，5G技術不再局限於人與人之間的通訊，而是更注重機器與機器或人與機器之間的溝通，如無人駕駛汽車的應用，智能家居及物聯網等範疇的發展都需要依靠5G技術，可減少資源虛耗及提升整體生產效率。在通訊上，現存的基站只需提升軟件亦能作5G應用，只需增加基站數目以配合短波頻譜。