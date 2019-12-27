探射燈：深圳海關試用5G智能眼鏡　監控滴水不漏

智能眼鏡一秒透視走私客！通訊網絡進入5G（第五代行動通訊技術）年代，深圳海關率先試用連接5G的智能眼鏡，憑藉人臉辨識功能及連接大數據等技術，令佩戴智能眼鏡的當值關員極速鎖定攜帶違禁品過關的旅客，試行半個月已偵破多宗走私案件，監控更趨滴水不漏。本港專家認為，智能眼鏡配合5G發展是大趨勢，內地設置大型數據庫需要高網速配合，對加強監控起重要作用。

深圳灣口岸旅檢大樓人潮絡繹不絕，內地海關關員戴上沒有鏡片的黑色粗框眼鏡，仔細觀察來往旅客，手上的手機屏幕閃爍不停，手機與眼鏡由電線相連。自11月起，深圳灣口岸海關試用「5G智能眼鏡」，眼鏡有人臉辨識功能，1秒就能認出高風險的旅客，投入使用不足半個月，已協助偵破多宗違規攜帶高價電子產品的案件。

不少來往人士雖未有留意海關應用新科技，惟智能眼鏡對於走水貨或者走私的人有警惕作用。深圳口岸每日過關人次超過60萬，走私風險高，緝查難度大。隨內地多間大型電訊商相繼推出5G上網，傳輸速度比4G快10倍以上，深圳海關近日亦以新科技協助執法。

該眼鏡只重45克，鏡架轉角處設有攝影鏡頭及對講裝置，右眼上方設有小型虛擬屏幕。當值關員戴上智能眼鏡後，通過鏡頭捕捉旅客動態，資料傳送到海關後台出入境旅客通關的大數據庫，經比對後迅速鎖定「重點」旅客，發出聲音提示關員；同時，眼鏡屏幕上重點旅客影像出現紅框，關員手持的平板或手機同步收到旅客的詳細個人資料，包括相片、姓名、證件號碼、通關訊息以及查驗紀錄等，協助關員及時攔截可疑旅客。

整個人臉識別過程僅約1秒。有關員表示，智能眼鏡具有「高網速、低延遲」的優勢，雖然口岸內已裝有固定的智能鏡頭，智能眼鏡可作有效的補充，令海關的防線更加機動，並覆蓋監控區域的盲點位置，待逐步完善5G智能鏡頭的相關功能後，將在各個口岸應用。

除了深圳灣口岸外，今年9月啟用的北京大興國際機場，登機閘口的地勤人員也佩戴了類似的AR智能眼鏡。該款眼鏡可與手機連接5G通訊和運算，具有人臉識別功能，乘客毋須出示登機證及身份證，地勤人員亦可識別其身份及航班。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，龐大的數據資料庫需要高速網絡配合運作，連接5G網絡的智能眼鏡能夠快速地與數據庫溝通及實時傳送資料，正正達到低延遲的效果，估計內地把特定人士列入黑名單，如曾涉及走水貨或走私電子產品等人，再將資料伺服器設於深圳或附近地區，一旦系統偵察到可疑人士時，數據庫可即時作出對比，及指示前線人員作相應行動，而5G能夠短時間內處理大量數據，比起4G年代效率大大提升。

香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）黃岳永就指，近年智能眼鏡發展一日千里，價錢由數千至數萬港元不等，內地海關使用的版本需要接駁手機作為屏幕，目前已有智能眼鏡集鏡頭、屏幕及處理器於一身，技術亦由VR（虛擬實境）發展至AR（擴增實境），除可應用在協助執法外，亦可協助醫生做手術甚至用作培訓醫科生，相信將來價錢將更便宜及日常化；惟他提醒，在應用高科技時，要與個人私隱之間取得平衡。