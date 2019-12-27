市建局耗時11年活化上海街　上月底營運近全數出租

市區重建局耗時11年打造的活化項目「618上海街」上月底正式營運。項目將14幢新舊唐樓建築群打通而成一座大樓，現時大樓內17個舖位中，有16個已租出及陸續試業。市建局預計活化工程支出約兩億港元，符合原來預算。負責項目的建築師希望透過是次活化，重現上海街昔日戰前盛況，「市民由街頭行到街尾就好似睇緊歷史片段！」

位於上海街及亞皆老街交界的「618上海街」項目，包括10幢建於20年代，被評為二級歷史建築的戰前騎樓式唐樓、以及4幢建於60年代的鋼筋混凝土唐樓。10幢戰前唐樓有8幢僅保留騎樓立面及石柱，其餘兩幢得以完整保留。

文化保育建築師謝正勤指出，戰前唐樓活化前大多結構失修兼漏水，建築物內部更被劃為多間劏房，施工困難重重又費時。工程團隊於是着手保留其立面及支撐騎樓的13條麻石柱，以求呈現當年街景。謝提到舊日商戶喜於麻石柱刻字作招牌宣傳，現時能在石柱找出上海街曾為「民生街」及「建材街」的證據，令市民一探昔日的街道特色，「20年代好多行船嘅水上人會上嚟補給，整條街賣家具及涼茶等生活用品；發展到60年代就有建材公司進場至今。」

市建局為項目邀請了本地小店及食肆進駐，釐訂租金時參考市值租金，制訂商戶可以負擔的租金水平，租約為期約3年。項目中試業的雜貨店東主阿鵬由石硤尾「細舖搬大舖」，透露700呎新舖月租約1萬多元，有感市建局租金合理，活化元素亦有助吸引人流，復業兩周生意額亦大增。