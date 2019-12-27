200磅巴士司機變鋼條中佬　成九巴減肥計劃代言人

200磅肥車長變鋼條型中佬！48歲九巴車長歐陽康，曾是一個體重203磅的肥車長，形容當時駕駛巴士都「論論盡盡」，爬上上層檢查「喘哂大氣」。他意識到肥胖會引起各種健康問題，1年前下定決心減肥，靠着戒澱粉質及多做運動的方法，減去50磅肥肉，銳變成「鋼條」車長，笑言：「揸車都輕鬆咗」。

任職九巴近25年的歐陽康被同事稱為「肥仔康」，平日愛參加公司的歌唱會，惟因體形龐大，穿起表演服時總覺不好看，「唔可以攝衫，遮得就遮」。他指，(去年)意識到當時狀況不健康，隨即展開減肥大計，由原先1日吃4碗飯，減至只在早餐吃米粉，午餐及晚餐會繼續大魚大肉，但卻不碰米飯等澱粉質食物，且每周堅持跑步3至4日，每次50分鐘。

憑着持之以恒的毅力，歐陽在1年間已減至150多磅，言行舉止亦充滿自信，工作較以前輕鬆，更笑言因衣物不合身，在購買衣服的開支急增。愛吃美食的他憶述減肥過程中，最困難莫過於忍口，「開始瘦嗰時見啲衫有少少闊，好開心，有更大動力」。

九巴日常會為員工安排乒乓球隊、籃球隊等健康活動，近月更為員工推出「3個月減夠15磅有1000港元獎金計劃」，找來歐陽當代言人，吸引超過180名員工參加，首月已總共減去534.4磅。參加者之一、28歲車長鄧俊偉1個月已由234磅減至221磅，短時間內減去10多磅。他笑言曾被同事嘲笑「再肥落去就頂軚盤㗎喇」，故毅然參加該計劃，又稱即使計劃結束亦會繼續減肥，更打趣表示：「如果拎到1000蚊會請朋友食放題，食肥佢哋再一齊減！」