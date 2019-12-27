東方日報A1：黑暴無理shop　聖誕3日普天同㷫

港府制亂無招，一連三日聖誕黑暴示威席捲本港多個大型商場，市民無法歡度佳節，普天同㷫，更令旅遊及零售業雪上加霜。網民昨繼續發起「和你shop」行動，至少五區商場被搗亂，示威者闖食肆趕客，投擲漆彈及花盆，又按停扶手電梯阻市民上落，商戶紛紛提早落閘，其中大埔超級城淪為戰場爆發衝突。據了解，平安夜及聖誕日約有三百人被捕。立法會議員批評律政司檢控緩慢，被捕人士屢獲放生重犯，難起警惕作用。

反修例風波持續亂象處處，網民昨號召示威者於下午一時在各大型商場集合抗議，目標令商店落閘。大埔超級城、旺角新世紀廣場（MOKO）及朗豪坊、尖沙咀海港城、銅鑼灣崇光百貨（SOGO）、希慎廣場及時代廣場、屯門V-city均遭殃，多間商場提早關門。下午一時起，多間商場陸續有示威者聚集並高叫口號，其中旺角MOKO廣場下午三時起，有數十名黑衣人及戴口罩的人士一邊揮動黑色示威旗幟及唱歌，一邊在商場內四處游走，途經的多間商店紛紛落閘。

混亂期間，商場內火警鐘突然響起，消防到場調查後發現是誤鳴。黑衣人之後轉到被指「藍店」的食肆齋坐，有人甚至坐在枱面，有人向中庭投擲漆彈及花盆，大批防暴警進場搜捕，並截查多名年輕人，至少一人被帶走，防暴警逗留約半小時離開，而商場連接旺角東站的其中一個出入口則提早於下午六時左右關閉。

示威者以打游擊方式，入夜後轉往附近的朗豪坊繼續抗議。昨晚約八時，近百名示威者在朗豪坊四樓中庭開始起步，邊叫口號邊游走，到達咖啡店對食客大叫口號，呼籲一同抵制「藍店」，食客慌忙走避，咖啡店隨即熄燈關門。示威者折返推倒貨架，貨品散落一地。示威者再到一間食肆搗亂，有食客受驚落淚。當示威者準備離開時，便衣警將一名青年制服，期間有示威者向他投擲水樽。數十防暴警隨即到場增援，舉起警棍和胡椒噴霧戒備。同時大批防暴警於砵蘭街舉起藍旗，要求在場人士離開。

此外，大批黑衣人下午三時半起在銅鑼灣SOGO逐層游走，揮動示威旗幟並高叫口號，沿途唱諷刺聖誕歌，又在食肆要求食客不要幫襯，張貼標語於招牌處。示威者又按停並堵塞自動扶手電梯，有市民欲乘扶手電梯上二樓被拒絕，一度鼓譟。期間，大批防暴警在商場附近戒備及截查途人。希慎廣場於昨晚六時半起開始落閘，近百名示威者轉到時代廣場內聚集，並高叫口號。另外，尖沙咀海港城及屯門V-city同樣有人聚集，防暴警曾進入商場，截查多人。

旅遊界立法會議員姚思榮指，聖誕原是黃金檔期，卻面對暴力死灰復燃，讓原本已受重創的旅遊、零售及餐飲業雪上加霜。警方雖已改變策略迅速執法，但無奈檢控緩慢，被捕人士屢獲司法放生，重犯機會高。

另一名立法會議員葛珮帆亦批評，政府在處理反修例風波上態度不積極，導致事件不斷發酵，近日聖誕又再出現搗亂及破壞商場事件，促請政府加快檢控，將違法人士定罪。

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