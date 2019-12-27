你要知：唔想愈食愈凍？　拆解保暖食物的誤解

香港冬天似乎愈來愈短，但總有些時間會有季候風來襲，此時，大家總會吃高脂肪或高糖分的食物，務求「儲脂肪」保暖。也有人選擇飲酒，令身體變得暖和。原來這些都大錯特錯。營養師提醒，要保暖「係要食得啱，食得足夠營養」，而非「儲肥膏」！

很多人在天氣冷時都會飲酒，令自己感到更暖和，但其實這只是短暫效果。註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指出，酒精會令血管放鬆，同時亦會加快散熱，結果出現「飲完酒後更加怕凍。」同時，亦有人選擇高糖分的熱糖水。她指，攝取足夠糖分，確實會為身體製造熱能，不過糖水升糖指數高，容易令身體血糖出現大升大跌，即時有保暖作用，但效能太短暫。

至於一般人在冬天熱衷的蛇羹和羊腩煲，進食時亦要小心墮入致肥陷阱。由於蛇肉和羊肉都是高鐵質肉類，而且含維他命B雜，可以幫助身體維持紅血球的正常運作，運送熱能到身體各部分，達致保暖。不過市面上普遍買到的蛇羹，都會用到雞湯連同雞皮一同熬製，令蛇羹變得十分高脂。

另外，羊腩煲大多連骨、皮及肥膏等一同炆煮，含高油分。約100克的半肥瘦羊腩，足足有301卡路里及5.5茶匙油，Gloria笑言：「大家點止食呢個分量，所以點解話冬天容易儲肥膏」。

而想保暖可以吃甚麼呢？要真正製造熱能，離不開複合性碳水化合物，例如番薯、栗子、粟米或糙米飯；含維他命B雜及高鐵質食物，例如牛肉、羊肉及包括蜆肉、蠔和青口等海鮮。羊肉應選擇較瘦部分，例如去皮的羊肩和羊腿，而每100克的瘦羊肉比羊腩的卡路里足足少一半，油分亦會減至1.5茶匙油，相對健康得多。

至於素食者則可考慮進食菠菜、莧菜及木耳等高鐵質的蔬菜類，但蔬菜中的鐵質較難被人體吸收，故此建議在一餐內，同時進食高維他命C的蔬果，如番茄、橙及奇異果等，有助吸收其鐵質。

一般人總有錯覺，以為天氣冷便要吃多一點，因為身體比平日消耗更多熱能。但營養師笑言，所消耗的熱能最多高於平日10%以下，「視乎你真係多唔多戶外活動啦，但依家好多時候大家都會留喺室內，所以真正增加熱量消耗嘅機會唔多」。