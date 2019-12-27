濫告車禍司機　律政司炮製冤案

律政司濫興訴訟，製造冤假錯案！去年有車主在吐露港公路因為有車切線而發生交通意外，雖有車CAM（行車紀錄儀）影片能證明清白，仍被控告不小心駕駛罪。車主不服，自費找專家撰寫報告自辯，最終在審訊中途獲控方撤告。法官狠批控方未有仔細研究案件證據便提出檢控。慘遭濫告的車主斥責律政司辦案草率，險令良好市民蒙上不白之冤。

市民馮先生去年十一月中，駕車經吐露港公路往沙田，在接近廣福邨的路段，其行車線前方原本有一輛豐田私家車，期間一輛寶馬私家車從左邊切入，佔據了馮先生座駕與豐田私家車之間的位置，但豐田私家車急煞車，導致後方的寶馬私家車及馮先生座駕收掣不及而輕微碰撞。

馮先生向警方提供其車CAM影片冀證明清白，但仍被控告不小心駕駛。

首堂審訊馮先生不認罪，並找來富交通意外調查經驗的工程師盧覺強為其撰寫專家報告。憑車CAM影片、公路旁路燈的距離、涉事車輛車身長度等資料，盧覺強計出馮先生座駕和豐田私家車原本相距四十米，而豐田私家車煞車後再向前滑行三十一點五米，以馮先生座駕的時速，其煞車需要六十八米才能停定，故兩車同一時間煞車亦不會相撞，但因為寶馬私家車切入，該車車身佔據了部分空間，導致馮先生沒有足夠距離可以安全停車，釀成意外。

馮先生將相關報告給予法庭及控方，及後控方決定「不提出起訴證據」，法官亦裁定他無罪。馮先生提出申請訟費卻遭控方反對，控方批評他太遲提交專家報告，導致控方作出不合適檢控決定，實屬「自招嫌疑」。不過，法官得悉控方其實一早掌握相關車CAM影片後質疑控方的講法，馮先生引述法官當時所指「你哋（控方）一早就有影片，自己都可以計數。如果你哋有把握咪繼續告，唔告就要畀番訟費人哋（被告）。」

面對險些蒙上不白之冤，馮先生痛斥律政司辦案態度草率，未有深入研究所有證據便貿然提告，「好多人都怕煩，或者唔想使錢搵專家，寧願認罪就算數，我相信年中都有唔少呢啲冤案。」