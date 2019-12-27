Dr.東：濕疹者骨折風險高13%　少運動少食奶製品種禍

本港每5個人就有1個患有濕疹，這種無法根治的皮膚炎症困擾患者一生。

本港每5個人就有1個患有濕疹，這種無法根治的皮膚炎症會困擾患者一生，甚至一年四季都是發病高峰期。濕疹除了影響患者外觀及情緒健康，最近外國有研究更發現，患濕疹的病人出現骨折的風險較一般人高出13%，包括髖部、膝部及脊椎骨折。研究指，兩者未必是因果關係，估計濕疹病人因為怕過敏較少進食奶類食物，運動量又不足所致。

倫敦衛生與熱帶醫學院最近發表研究，分析近310萬名病人的健康數據，當中50萬人患有濕疹。研究發現，患有濕疹的病人骨折機率較一般人多出13%。濕疹病情愈嚴重，骨折風險愈高，尤其髖部及盆骨骨折的風險較一般人分別高出50%及66%；脊椎骨折風險更高出一倍。

研究學者認為，上述研究結果未能證實濕疹會直接導致骨折，或令骨質密度下降，他估計濕疹病人之所以容易骨折，或與病情影響生活及飲食習慣有關。學者指出，濕疹病人因為過敏問題，一般較少進食奶製品，例如牛奶，或因而導致鈣質攝取不足。濕疹病人又因為病情影響，較少做運動，這也會間接增加患骨質疏鬆的機會。

鑑於濕疹病人有較高機會出現骨折，研究團隊認為濕疹嚴重的人應進行骨質密度檢查，及早預防將來出現骨折。上述研究已發表於國際期刊《過敏及臨床免疫學》。

濕疹是不具傳染性的皮膚反應疾病，成因包括遺傳、引起過敏反應的物質，以及食物中的蛋白質，如蛋、海產、奶類、牛肉、花生等。患者會出現皮膚痕癢、乾燥、出水泡或脫屑，除了影響外觀，更會影響患者心理及日常社交。目前主要靠類固醇藥物控制病情，近年出現生物製劑，較傳統藥物更能長時間穩定病情。

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