修例風波：警涉直播記者身份證　私隱署指夠理由展開調查

有警員昨日(26日)在大埔超級城截查一名記者時，在直播鏡頭前展示該記者的身份證。個人資料私隱專員黃繼兒今早(27日)出席電台節目表示，雖然目前未收到當事人投訴，但表面上已可能違反私隱保障原則，有足夠理由讓公署展開主動調查。

黃指出，若調查顯示有人違反守則，公署會發出執行通知書，要求糾正錯誤，如果不獲理會，將可提出檢控。他強調，倘有人利用這些個人資料「起底」，也可能面臨檢控。他又指，身份證載有敏感個人資料，要小心謹慎處理，一般而言，收集個人資料時，必須要讓當事人知道收集資料的目的，方法亦要合法公平，如果資料用作其他用途，必須先取得當事人同意。黃認為今次事件獲廣泛報道，而且有可信的聲明，因此有理由可以調查。

監警會前委員鄭承隆在另一電台節目則指，有關警員明顯做錯、技術上違規。他解釋，一般警員要截查當事人，檢查身份證時都會用手部掩蓋，認為警方高層要呼籲前線警員小心處理。

立法會保安事務委員會副主席容海恩亦在一個電台節目中指出，警員在直播鏡頭前展示記者的身份證的行為並不恰當，質疑涉事警員是否意氣用事，認為其做法很難令人理解，呼籲警方與記者都要保持克制，彼此尊重對方的工作。她又指，如果昨日在大埔有防暴警疑錯誤制服喬裝警員的事件屬實，則要視乎涉事喬裝警員是否作出挑釁行為，否則防暴警員便可能不恰當採取不適當武力，她呼籲警員克制且合法執法，不然便會被有心人製造話柄。