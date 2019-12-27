柴灣青衣綠置居今開始交表　申請者：機會不大但希望在明天

「綠置居2019」今日(27日)開始接受申請，今次推售的兩個新項目，分別為柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，另有小量在「綠置居2018」出售但因買賣協議撤銷而收回的長沙灣麗翠苑單位，合共3708個單位。位於觀塘的綠置居銷售小組，今早有市民到場交表。

一家四口居於東涌公屋的陸先生表示，現居單位面積約300呎，希望搬到較大的單位改善生活環境。他心儀青富苑，覺得該處鄰近市區、且環境較好，他稱曾以白表抽居屋，但沒被抽中。問及會否擔心今次又抽不中，他說：「都知機會唔大嘅，但希望在明天吖嘛。」他指自己已半退休，但有能力仍會自己供樓。

伍先生希望可以為父母抽到蝶翠苑單位，方便子女照顧，又希望可為他們買到約400呎單位，讓父母安享晚年。現時兩老居於秀茂坪的2人公屋單位，雖空間尚算夠用，但由於他們幾兄弟姊妹都住在港島，不便時常到兩老的住所照顧。他滿意蝶翠苑的設計和價格：「個設計比好多私樓仲好！」

王女士現與剛大學畢業的女兒同住觀塘樂華邨，面積約200呎，女兒只可以「瞓廳」，希望已經開始工作的女兒可以幫忙供樓，改善生活環境，預計一個月需費逾萬港元供樓。她希望可以抽到麗翠苑的單位，覺得較近自己的工作地點，第二選擇是青富苑，目標是約300呎的大單位，希望可間兩間房。

是次綠置居申請將於明年1月9日晚上7時截止，預計明年3月攪珠、5月開始揀樓。當中蝶翠苑提供828個單位，實用面積約187至320方呎；青富苑提供2868個單位，實用面積約187至471方呎，兩個綠置居項目的單位售價約為82萬至273萬港元，價格為市價折減51%。

於「綠置居2018」出售但因買賣協議撤銷而收回的麗翠苑單位將納入是次銷售計劃內重售。截至上月15日，麗翠苑共有12個收回單位，房委會將連同截至明年4月為止確知額外收回的單位，一併納入是次銷售計劃重售。