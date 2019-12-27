房委會過去5年加建2500伙公營屋　未來5年再添7800伙

房屋委員會透過於現有公共租住屋邨或鄰近土地作加建發展，於未來5年帶來約7800個公營房屋單位。有指此等單位所屬的項目分布全港多區，項目包括葵青青康路北、觀塘彩榮道及屯門第29區西等。

由於公營房屋發展密度的管制多年來有所改變，一些早期建成屋邨未達到最新政策下所准許的最高地積比率或建築樓面面積。房委會為配合政府增加公共房屋供應的政策，檢視公共屋邨內或鄰近的空置土地、空置校舍用地、公共運輸交匯處，及未被善用的政府、機構或社區設施用地等作加建發展。

該會過去5年透過加建發展，提供了約2500個公營房屋單位，最近落成的就是鄰近觀塘油麗邨的520個信麗樓單位。房委會未來5年亦將帶來約7800個公營房屋單位，當中以預計2023/24年落成的青康路北第一及第二期項目單位最多，共有1460個；其次就是預料2020/21年落成的觀塘彩榮道項目，共提供1110個單位。前者鄰近早於1977年入伙的葵青長青邨，後者則鄰近2010年入伙的觀塘彩福邨。

該會明白加建發展建議可能引起大眾關注，故會進行所需之技術評估，確定加建發展建議的可行性；又指加建發展模式可善用現有屋邨及鄰近土地之發展潛力，亦提供機會一併優化所在屋邨設施。日後會繼續檢視加建發展的機會，適時推展項目，並按需要，提交規劃申請予城市規劃委員會審批。