政Whats噏：泛民鬼打鬼　譚香文轟選區會主席黑箱作業

新一屆區議會任期將於下周三(1月1日)展開，民主派取得逾380個議席，其中更取得17區嘅主導權。近月民主派繼續討論區議會正、副主席職位，喺黃大仙區議會中，雖然25位民主派都已經對正、副主席有共識，由民協資深區議員許錦成出任主席、前民主黨成員黃逸旭出任副主席，但另一資深區議員、獨立譚香文就不滿，狠批民主派講唔出協商機制，甚至鬧爆係黑箱作業、排除異己。

喺今次區議會中，民主派喺黃大仙區議會全取25席，成為全港唯一一個清一色民主派陣營嘅區議會。喺黃大仙區議會本身都有幾位資深區議員，除許錦成外，譚香文亦表明有意出任區議會主席一職。譚喺接受查詢時透露，指許曾經透過電話表明有意做主席，佢亦隨即向對方講話有意做主席，仲話既然許做主席，佢可以改做副主席。佢仲透露，曾經聽聞過有唔止一人想做副主席，當時亦建議佢哋輪流做一年，不過佢就唔知民主派有冇討論過。

對於依家民主派嘅共識，譚認為欠缺透明度，質疑當中嘅協商機制，「係咪票多就有共識，係咪行緊政黨文化呢」？她甚至炮轟「同建制派一樣囉，行緊建制派嘅路囉」。佢就認為，選舉正、副主席嘅機制應該要更加透明，建議應該要由黃大仙居民去投票決定，同埋應該由政治素人出任副主席去培育新人。

許喺接受查詢時就話，該區嘅民主派曾經開過兩次會議，討論共識係正、副主席將會係兩年一任，會喺第三年時再做檢討，到時再決定人選。佢仲透露，喺第一次會議時有人缺席，當時大家決定要留待下一次會議先作正式決定，而缺席者喺第二次會議上亦未有提出唔同意見，仲話如果有人都想做主席，當時係可以按程序去傾，認為到底程序恰當與否，應該留番畀公眾判斷。