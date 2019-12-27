修例風波：參展覽遊客憂人身安全被嚇退　30%賓館料倒閉

酒店業界指，若社會動盪情況持續到明年初，預計會有30%左右的賓館結業。

聖誕和新年期間本是展覽和旅遊高峰期，但持續半年的反修例示威衝擊滋擾，已嚇怕旅客及參展商，不敢來港。展覽業界表示，海外參加商減少最多一成半，擔心參展商轉到其他地區舉辦展覽，這將令香港展覽業出現危機。而賓館入住率亦大跌，業界擔心開始出現結業潮。

根據香港會議展覽中心的數字，由9月至今，已有3個原定在會展舉行的展覽取消。香港展覽會議業協會會長李劍杉表示，受反修例示威活動影響，下半年來港參展的展覽商減少約15%，無論外國及國內的參展商均減少。

李指，在不穩定情況下，海外參展商從新聞報道中見到香港的示威者向警方投擲汽油彈及磚頭，觀感上並不好，他們會擔心來港時的人身安全。若示威情況持續，參展商會考慮是否需轉到其他地區舉辦展覽，這對香港展覽業來說會出現危機。

除了展覽業，酒店業亦同受到衝擊。旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，往年未到聖誕，酒店入住率已有50%至60%，現時入住率只有10%至20%。內地傳媒對香港有關示威衝突的報道，令不少旅客卻步，不敢來香港。若社會動盪情況持續到明年初，預計會有30%左右的賓館結業。他期望政府加強對外宣傳，吸引遊客來港。