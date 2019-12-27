颱風季風夾擊下周初有雷雨　或發史上年內最遲雷暴警告

根據天文台九天天氣預報指，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上清涼，風勢頗大。同時，颱風「巴蓬」會橫過南海中部並逐漸減弱，預料巴蓬的殘餘會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來雷雨。天文台又指季候風補充會在下周中期影響華南，該區天氣持續清涼。

天文台預測，明日(28日)大致天晴，早上清涼，晚上漸轉多雲及有幾陣雨，氣溫預計為16至20度。而下周日(29日)密雲有雨，雨勢有時頗大，稍後局部地區有雷暴，氣溫17至19度。下周一(30日)亦多雲有雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎18至21度。

天文台自1967年起有就雷暴警告作出紀錄，而自有紀錄以來的12月，天文台只曾在2002年12月19及20日發出過各一次雷暴警告。現時天文台預測下周日及周一局部地區會有雷暴，一旦當天發出雷暴警告，將會是歷年來最遲發出雷暴警告的一年。

天文台高級科學主任彭志健接受查詢時指，現時預測周日下半晝及周一上半晝局部地區會有雷暴，惟屆時是否發出雷暴警告，需視乎當時的實際情況而定。

根據天文台網頁，「雷暴警告」的作用，是警告市民在一至數小時的短期內，可能會有雷暴影響香港部分地區，無論是廣泛或局部地區的雷暴，天文台均會發出警告。若雷暴預料在首次警告所指期限過後仍然持續，警告的有效期會延長，如果預料在首次警告所指期限內不會再發生，警告便會取消。