文員網上獵艷誘傳半裸照非禮少女　官指案情嚴重將判囚

24歲男文員多次藉社交網站Facebook結識未成年少女，去年2月他認識一名15歲少女，成功誘使少女透過手機向他傳送兩張露乳半裸照，及後他相約對方見面，伺機侵犯對方，用手掃對方胸，又在對方面前手淫，少女不甘受辱，將他的手機號碼封鎖。

直至今年4、5月，文員再度在Facebook獵艷，這次他認識到15歲少女的兩名同校女同學，更將15歲少女的半裸照及個人資料，與新相識的該兩名女生分享，兩名女生傾談間得知她們經歷相同遭遇，遂轉告老師，最終老師聯絡15歲少女的父親，並決定報警。

涉案男文員被告區子龍，今早(27日)在觀塘法院承認促致製作兒童色情物品、管有兒童色情物品、非禮及向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為共4罪，案件押後至明年1月10日，等候索取其背景及心理專家報告始判刑，期間須還押。

裁判官指，本案並非單一事件，被告在相若時間干犯多項控罪，且針對未成年女學生犯案，判監無可避免。

辯方指，被告只是想在網上結識女朋友，並非刻意針對未成年少女犯案，他過往無案底，希望法庭考慮先索取社會服務令報告再作判刑。裁判官直言案情嚴重，不打算給予被告不切實際的期望，拒絕索取社服令報告。